Из App Store пропало приложение «МТС Pay»

Из цифрового магазина AppStore для пользователей айфонов пропало приложение бесконтактной оплаты «МТС Pay», сообщает ТАСС.

Кроме того, в системах iOS и Android стало недоступно скачивание «МТС-банка». Напомним, против российской организации, «Уралсиба» и некоторых других банков ввели санкции, которые предполагают блокировку их активов на территории Великобритании.

Ранее «Башинформ» сообщал, что из базы онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» 28 февраля удалят более 200 фильмов студий Disney, Marvel, Fox и Sony.