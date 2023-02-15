Уход «Диснея», налоговые рекорды, ремонт дорог: новости России и Башкирии утром 15 февраля

Добыча полезных ископаемых в России принесла консолидированному бюджету страны около 40% от всех налоговых поступлений за прошлый год. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на статистику FinExpertiza и ФНС. В частности, цифры доходов превысили показатели 2021-го года на 17,7%, или на 5,05 трлн рублей, достигнув 33,58 трлн руб. Отмечается, что налоговые поступления резко выросли весной на фоне рекордных цен на сырье, высокого спроса на российские энергоносители и слабого курса рубля.

В Уфе за шестилетку отремонтировали свыше 130 объектов улично-дорожной сети. Результатами нацпроекта «Безопасные качественные дороги» поделился мэр столицы Ратмир Мавлиев. Как подчеркнул он, в 2023-м году продолжатся работы на улицах Новороссийской, Рабкоров, Высотной и Зининском путепроводе. Также специалисты приступят к ремонту Рижской, Галле, Шафиева, Менделеева, Льва Толстого и Демьяна Бедного.

Из базы онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» 28 февраля удалят более 200 фильмов студий Disney, Marvel, Fox и Sony, информирует iz.ru. Речь идет о картинах «Король Лев», «Тайна Коко», «ВАЛЛ-И», «Рататуй», «Зверополис», «Мстители», «Железный человек», «Ледниковый период», «Чужие», «Крепкий орешек» и другие. Это связано с завершением срока контракта с российской киноплощадкой, причем новый договор корпорация заключать не планирует.

Рекламу лекарств по телевидению в России могут запретить. Соответствующий законопроект рассматривают сенаторы и депутаты Госдумы страны, пишет «Российская газета». Ограничения планируется распространить на те медикаменты, которые продаются без рецепта. «Если для микстуры нужен рецепт, ее и так нельзя рекламировать на массовых каналах. Но если лекарство находится в широком доступе, то зачастую по всем каналам страны нам трубят о его волшебном эффекте. И надо крепко верить в свое здоровье, чтобы удержаться от соблазна и не купить. Но если здоровье дает повод в нем сомневаться, то надо не телевизор слушать, а идти к докторам. Не стоит верить тем, кто охотится за нашими кошельками. Фармбизнес является одним из самых прибыльных, поэтому компании имеют возможность тратить огромные средства на рекламу, заполняя ею радио и телеэфир. Предлагаемый запрет не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку ее можно будет получить в интернете и иных СМИ», — объясняют инициативу авторы проекта.

Число жертв землетрясений в Сирии превысило 1,4 тысячи человек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Хасана Мухаммеда аль-Габаша. При этом, по данным ведомства, от природных катаклизмов пострадали 2357 человек, однако статистика не включает информацию о неподконтрольных официальному Дамаску территориях. Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7 балла.

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