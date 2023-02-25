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Вчера, 23:32

В уфимской Нижегородке 27 февраля ожидаются отключения электричества

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

Администрация Ленинского района Уфы сообщает  о возможном кратковременном отключении электроэнергии на 1 час с 9.00 до 17.00 в понедельник, 27 февраля.

Под отключение попадают дома по следующим адресам: ул. Малая Лесозаводская  с 10 по 22а, с 9 по 25; ул. Лесозаводская с 2 по 28а; ул. Уршакская с 1 по 19а, с 2 по 16; ул. М.Фанерная с 1а по 15, с 2 по 10а; ул. Лемезинская с 1 по 23, ул. Кирзаводская с 2 по 16, с 1 по 25;  ул. Фанерная с 1 по 11 , с 2 по 16; ул. Благоварская с 5 по 17; ул. Рижская 5,5а,5б,5д.

Автор:Роман Якимчук
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