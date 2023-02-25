В Уфе завершился первый день банного фестиваля

25 февраля в Уфе, на набережной реки Белой стартовал первый фестиваль бань и правильного парения «Мунса Фест Уфа». Подробности сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Неподалеку от бассейна «Юность» разместились мобильные и модульные бани, в них мог бесплатно попариться любой из гостей праздника, для желающих проводились мастер-классы по парению. На площадке фестиваля развернулась выставка продукции уфимских ремесленников, здесь были представлены банные печи, оборудование для гриля, мангалы, веники и многое другое. Попасть на фестиваль можно было на бесплатном автобусе, который курировал от Монумента Дружбы каждый час с 12.00 до 18.00.

По предварительным оценкам, в первый день мероприятия, его посетили около тысячи уфимцев, 26 февраля банный фестиваль на набережной продолжится.