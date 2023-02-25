Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
83.34
+1.13
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 21:55

В Уфе завершился первый день банного фестиваля

сайт администрации Уфы
Фото:сайт администрации Уфы

25 февраля в Уфе, на набережной реки Белой стартовал первый фестиваль бань и правильного парения «Мунса Фест Уфа». Подробности сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Неподалеку от бассейна «Юность» разместились мобильные и модульные бани, в них мог бесплатно попариться любой из гостей праздника, для желающих проводились мастер-классы по парению. На площадке фестиваля развернулась выставка продукции уфимских ремесленников, здесь были представлены банные печи, оборудование для гриля, мангалы, веники и многое другое. Попасть на фестиваль можно было на бесплатном автобусе, который курировал от Монумента Дружбы каждый час с 12.00 до 18.00.

По предварительным оценкам, в первый день мероприятия, его посетили около тысячи уфимцев, 26 февраля банный фестиваль на набережной продолжится.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика