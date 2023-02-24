В Уфе Андрей Назаров встретился с обновлённым составом молодёжного правительства

Члены молодёжного правительства Башкирии первого созыва продемонстрировали неплохие профессиональные результаты. Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в в ЦУРе, где провёл первое заседание обновлённого состава молодёжного правительства.

Информагентство «Башинформ» выяснило из выступления Андрея Назарова, более половины членов молодёжного правительства сегодня возглавляют структурные подразделения в республиканских органах исполнительной власти, работают в муниципальных администрациях, руководят крупными коммерческими организациями. Премьер-министр подчеркнул, что работа в молодёжном правительстве стала своеобразным карьерным лифтом и поставил задачу закрепить эту инициативу.

«Молодые талантливые ребята, пройдя школу молодёжного управления и получив представление о деятельности органов государственной власти, должны иметь возможность продолжить свою работу на благо родной республики. По итогам 2021 года Башкортостан входит в ТОП-10 рейтинга молодёжных правительств России. Здесь ставлю вам амбициозную задачу — превзойти этот результат и оказаться в первой тройке», — сказал Андрей Назаров.

Молодёжные министры представили главные направления будущей работы, которые проработали в проектных группах совместно с председателем ассоциации молодёжных правительств России Кириллом Пахотиным, посетившим республику накануне.

Председатель молодёжного правительства Башкирии второго созыва Вильдан Исянгильдин представил инициативы команды по трём направлениям: «кадровому», «проектному» и «экспертному». Среди предложений молодёжного правительства: совершенствование системы стажировок молодежи на государственной и муниципальной службе, разработка региональной программы подготовки молодых управленческих кадров и лидеров общественного мнения, проведение молодежных общественных слушаний и создание молодежных советов при органах исполнительной власти.

По словам председателя госкомитета по молодёжной политики Яны Гайдук, молодёжное правительство в новом составе должно стать «голосом» молодёжи. Иными словами, не просто структурой, реализующей событийные мероприятия, а выстраивать продуктивную коммуникацию молодёжь — государство — молодёжь.

«Впереди у нас много задач. Необходимость их решения обуславливает сама жизнь и потребности жителей нашей республики. Здесь мы рассчитываем, в том числе, на вашу помощь и взаимодействие со всеми руководителями республиканских органов исполнительной власти. В этой связи, я думаю, будет целесообразным не менее раза в квартал проводить встречи наших министров с членами молодёжного правительства, — подытожил Андрей Назаров.