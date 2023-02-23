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Вчера, 17:43

Мэрия Уфы опубликовала график комплексной уборки улиц на ближайшие дни

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки улиц на ближайшие дни в ночное время. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе мэрии, дороги очищают в темное время суток и ранним утром для того, чтобы не мешать потоку транспорта.  В связи с чем автолюбителей просят не оставлять автомобили вдоль проезжих частей в ночное время. Эта работа ведется в дополнение к обычной ежедневной комплексной уборке.

Так, с 21:00 24 февраля по 07:00 25 февраля запланирована очистка улицы Лесотехникума от Клавдии Абрамовой до Менделеева.

с 21:00 25 февраля по 07:00 26 февраля коммунальные службы вывезут снег с Петропавловской от Пархоменко до Цюрупы.

с 21:00 26 февраля по 07:00 27 февраля уборка запланирована на улице Чернышевского от Ленина до Аксакова.

с 21:00 27 февраля по 07:00 28 февраля очистят дорогу на Кольцевой от Мира до Космонавтов.

с 21:00 28 февраля по 07:00 1 марта чище станет улица Коммунаров от Первомайской до Кольцевой.

с 21:00 1 марта по 07:00 2 марта техника очистит улицу Юрия Гагарина от Максима  Рыльского до Маршала Жукова.

Автор:Ляйсан Закирова
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