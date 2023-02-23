Глава Башкирии проинспектировал ход строительства будущего Межвузовского студенческого кампуса

Сегодня, 23 февраля, Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил площадку будущего Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.

Глава региона рассмотрел проектные решения по зданию IQ парка, который является первой очередью проекта, где в перспективе планируется собрать лучшие умы не только из Башкортостана, но и из всей России.

«Мы уже понимаем, по каким этажам будут расположены вузы, с ними уже проработали все проектные и планировочные решения, приступаем к активной фазе переделки данного здания под студенческий кампус. Каждый из трех вузов получит свои помещения на разных этажах, на первом этаже мы оборудуем красивую входную зону, планируем здесь же разместить столовую», - доложил Главе республики директор департамента «Проектный офис Уфа – 450 лет» правительства Башкортостана Олег Байдин.

Напомним, студенческий кампус планируется построить на условиях концессии в две очереди. 14 декабря 2022 года в рамках Международной недели бизнеса Правительство Башкортостана и группа «Эталон» заключили концессионное соглашение на возведение и эксплуатацию кампуса. Первая очередь включает реконструкцию здания IQ-парка площадью 35,8 тысячи квадратных метров. Вторая очередь – центральное ядро кампуса – будет занимать более 110 тысяч кв. метров.

«В здании IQ-парка нужно полностью делать реконструкцию, капитальный ремонт. Проект уже готов, документы находятся в Главгосэкспертизе России. Здесь у нас сроки предельно жесткие. IQ-парк должен открыть двери в конце 2023 года, нам осталось 10 месяцев. Это будет студенческая творческая зона для студентов. По этажам расположатся Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медицинский университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Все это мы делаем для наших республиканских студентов, независимо от принадлежности. Здесь будут и стартапы, и коворкинги, современная среда для студенческой научной активности и творчества. Подчеркиваю, что закончить его мы должны в этом году. Параллельно мы начнем проектировать основную часть студенческого кампуса», - отметил Радий Хабиров.

В состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч кв. м.