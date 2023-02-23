«Были вынуждены стать беженцами»: сегодня в Уфу прибыла новая группа переселенцев

Сегодня, 23 февраля, на железнодорожном вокзале Уфы встретили новую группу вынужденных переселенцев. Об этом агентству «Башинформ» стало известно от руководителя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова. По его словам, региональные и муниципальные власти создадут для беженцев все условия для комфортной жизни.

«Люди, пережившие много страданий из-за сложившегося на Украине неонацистского режима, были вынуждены стать беженцами, покинуть родной дом. Они прибыли в нашу республику в надежде, что наше радушие и гостеприимство помогут им преодолеть тяжелые времена и обрести свою вторую родину», – подчеркнул Фарит Гумеров.