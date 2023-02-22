В Уфе 23 февраля временно перекроют участки улиц Пушкина и Советской

В мэрии Уфы предупредили об ограничении движения в центре города 23 февраля. По информации городских служб, завтра с 09.30 до 11.30 будут перекрыты участки улиц Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Пушкина до Заки Валиди).

Ограничение связано с проведением торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову, посвященной Дню защитника Отечества.

Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения.