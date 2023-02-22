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Сегодня, 11:47

В МЧС по Башкирии прокомментировали тревожное сообщение, прозвучавшее по радио: «Это фейк!»

стоп-кадр видео
Фото:стоп-кадр видео

Сегодня утром жители нескольких российских городов, в том числе и Уфы, услышали по радио объявление о воздушной тревоге. По данным телеграм-каналов, также сигнал звучал по радио в Белгороде, Старом Осколе, Казани, Новоуральске и Подмосковье.

В пресс-службе МЧС по Башкирии опровергли это сообщение.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

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