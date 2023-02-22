В Башкирии за год уровень преступности снизился на 3,2%

В Башкортостане на 3,2% сократилось общее количество поставленных на учет преступлений. Уровень преступности, являющийся индикатором криминализации общества, в нашем регионе остается одним из самых низких как среди субъектов Приволжского федерального округа, так и в целом по России.

Сохранилась тенденция к уменьшению числа убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж всех видов, в том числе транспортных средств, из квартир, гаражей, с банковских карт. Об этом сегодня на пленарном заседании Госсобрания сказал врио министра внутренних дел по РБ, генерал-майор полиции Артур Сайфуллин.

«В суд направлено свыше 26 тысяч уголовно наказуемых деяний, в том числе около 5,5 тысячи – категории тяжких и особо тяжких, более тысячи – прошлых лет. В части противодействия организованной преступности привлечены к ответственности 242 участника преступных сообществ, совершивших около 300 криминальных посягательств», - сказал глава ведомства.

Принимаются меры по усилению миграционного контроля за иностранными гражданами. В прошлом году их прибыло свыше 57 тысяч. В ходе оперативно-профилактических мероприятий пресечено около 23 тысяч миграционных правонарушений, в том числе почти 5,5 тысячи - связанных с пребыванием, проживанием и трудовой занятостью.

Одним из злободневных вопросов остается противодействие IT-преступлениям. Возросло количество предварительно расследованных таких деяний. Улучшилась их раскрываемость. Злоумышленники все чаще пользуются тем, что заключение кредитных договоров можно производить удаленно. Это явилось одной из причин усугубления ситуации. Для её исправления, по словам Сайфуллина, необходимы дальнейшие усилия регуляторов в сфере профилактики, создание законодательных барьеров для совершения киберпреступлений.

Важно, чтобы в полной мере заработали изменения в Федеральный закон «О связи», направленные на пресечение хищений с использованием сокрытия или подмены номера абонента.

Важнейшим направлением МВД остается противодействие коррупционным проявлениям. Всего полицией пресечено свыше 600 таких преступлений. При этом каждое седьмое – в крупном или особо крупном размере. Не ослаблялась борьба с незаконным оборотом алкоголя. Пресечено 118 преступлений, выявлено около 1,5 тысячи административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше 123 тысяч литров спиртосодержащей продукции, а это почти в два раза больше, чем за 2021 год. Профилактика правонарушений была и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

«В своем выступлении я уже обозначал проблематику, связанную с противодействием мошенничествам, совершенным с использованием сети интернет и средств связи. Добавлю пару слов по аспектам предупреждения данного вида преступных деяний. Удельный вес таких хищений достиг 26% от общего количества всех зарегистрированных криминальных деяний на территории республики. Каждое пятое мошенничество совершено в отношении пожилых людей. При этом преступники не гнушаются ничем – жертвами могут стать даже дети. К примеру, в августе прошлого года в Благовещенске мошенники обманули 12-летнюю девочку, позвонив на домашний телефон и сообщив, что её мама попала в серьёзное ДТП и теперь на лечение нужно много денег. Школьница знала, где хранятся семейные средства, и, беспокоясь за мать, отдала курьеру более 700 тысяч рублей. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями преступники были установлены и задержаны. В ходе следствия задокументирована их причастность еще к трем эпизодам преступной деятельности. Задержаны 17-летний житель Уфы и его знакомый», - отметил врио министра.

Следующее не менее важное направление – совершенствование правоохранительного сегмента комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город». На сегодня она развита в 58 из 63 территориальных образований, где в общей сложности задействовано более 3,5 тысячи камер фотовидеофиксации правонарушений, из них около 2,5 тысячи эксплуатируются в городе Уфе. С использованием имеющейся системы раскрыто свыше 2,5 тысячи преступлений.