В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны отметил 103-й день рождения

В Ишимбайском районе ветерану Великой Отечественной войны Нуретдину Хисамутдинову исполнилось 103 года. С днем рождения долгожителя поздравил глава местной администрации Азат Ишемгулов.

По данным агентства «Башинформ», Нуретдин Кашафетдинович был призван на срочную службу в 1940 году. Оттуда сразу ушел на фронт, вернулся домой только в 1949-м.

Служил в лыжном батальоне, войсках связи, был санитаром. Защищал Москву, участвовал в Курской битве, штурмовал Берлин, встречался с союзниками на Эльбе. Был трижды ранен. Получил 18 благодарностей Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы» и другими боевыми наградами.