В Башкирии стартовали маршруты здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву»

В Башкирии стартовал патриотический маршрут здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву», приуроченный к 80-летию со дня смерти знаменитого командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии 23 февраля 1943 года. Об этом «Башинформу» сообщили в Нацмузее республики.

Первая экскурсия прошла для семиклассников лицея № 3 Уфы, в рамках которой ребятам рассказали о биографии генерала Минигали Шаймуратова, а также сводили школьников к его мемориалу на Советской площади столицы. Также они посетили памятники Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу.

За час дети прошли порядка 10 тысяч шагов. Как пояснили в Нацмузее РБ, патриотические маршруты будут организованы еженедельно по вторникам в 14.00 от здания учреждения. В марте к мероприятиям присоединятся студенты вузов Башкирии, а в апреле — жители пенсионного возраста.

Экскурсии организованы региональным отделением Лиги здоровья нации.