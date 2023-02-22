Новости Башкортостана и Уфы
74.71
-0.15
79.57
-0.19
80.6
0
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 13:28

В Башкирии стартовали маршруты здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву»

Нацмузей РБ
Фото:Нацмузей РБ

В Башкирии стартовал патриотический маршрут здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву», приуроченный к 80-летию со дня смерти знаменитого командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии 23 февраля 1943 года. Об этом «Башинформу» сообщили в Нацмузее республики.

Первая экскурсия прошла для семиклассников лицея № 3 Уфы, в рамках которой ребятам рассказали о биографии генерала Минигали Шаймуратова, а также сводили школьников к его мемориалу на Советской площади столицы. Также они посетили памятники Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу.

За час дети прошли порядка 10 тысяч шагов. Как пояснили в Нацмузее РБ, патриотические маршруты будут организованы еженедельно по вторникам в 14.00 от здания учреждения. В марте к мероприятиям присоединятся студенты вузов Башкирии, а в апреле — жители пенсионного возраста.

Экскурсии организованы региональным отделением Лиги здоровья нации.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика