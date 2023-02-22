Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.73
-0.32
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 09:41

В Башкирии передвижной цирк работал без разрешения

управление Россельхознадзора по Башкирии
Фото:управление Россельхознадзора по Башкирии

В Башкирии цирк «Хищник» гастролировал незаконно. Как сообщили информагентству «Башинформ» в региональном управлении Россельхознадзора, деятельность труппы не была зарегистрирована в реестре лицензий надзорного ведомства.

Агентству «Башинформ» пояснили, что специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора установили незаконную деятельность цирка «Хищник» при мониторинге интернета. Цирк как раз гастролировал в Бижбулякском районе Башкирии. Госинспектор выехал на место 19 февраля 2023 года и изучил работу цирка без взаимодействия с контролируемым лицом.

«В реестре лицензий Россельхознадзора хозяйствующий субъект, как лицо, осуществляющее деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, не зарегистрировано. Управлением были направлены информационные письма в прокуратуру Бижбулякского района Республики Башкортостан, отдел МВД России по Бижбулякскому району, бижбулякский дворец культуры для сведения и принятия мер в рамках компетенций», — сообщили в ведомстве.

Согласно федеральному закону юрлица, индивидуальные предприниматели, содержащие и использующие животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года. После истечения срока деятельность без лицензии не разрешается.

«Уведомление о гастрольных работах цирка в срок не менее чем за 10 дней, установленных законодательством РФ, до начала осуществления деятельности в управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан не поступало. По результатам выездного обследования хозяйствующему субъекту было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — добавили в Россельхознадзоре.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика