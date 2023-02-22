В Башкирии передвижной цирк работал без разрешения

В Башкирии цирк «Хищник» гастролировал незаконно. Как сообщили информагентству «Башинформ» в региональном управлении Россельхознадзора, деятельность труппы не была зарегистрирована в реестре лицензий надзорного ведомства.

Агентству «Башинформ» пояснили, что специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора установили незаконную деятельность цирка «Хищник» при мониторинге интернета. Цирк как раз гастролировал в Бижбулякском районе Башкирии. Госинспектор выехал на место 19 февраля 2023 года и изучил работу цирка без взаимодействия с контролируемым лицом.

«В реестре лицензий Россельхознадзора хозяйствующий субъект, как лицо, осуществляющее деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, не зарегистрировано. Управлением были направлены информационные письма в прокуратуру Бижбулякского района Республики Башкортостан, отдел МВД России по Бижбулякскому району, бижбулякский дворец культуры для сведения и принятия мер в рамках компетенций», — сообщили в ведомстве.

Согласно федеральному закону юрлица, индивидуальные предприниматели, содержащие и использующие животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года. После истечения срока деятельность без лицензии не разрешается.

«Уведомление о гастрольных работах цирка в срок не менее чем за 10 дней, установленных законодательством РФ, до начала осуществления деятельности в управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан не поступало. По результатам выездного обследования хозяйствующему субъекту было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — добавили в Россельхознадзоре.