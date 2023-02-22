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Вчера, 17:01

Участник СВО из Башкирии: героизм наших бойцов обусловлен сплочённостью и поддержкой из дома

Одним из участников торжественного собрания в честь Дня защитника Отечества в уфимском конгресс-холле «Торатау» стал 24-летний спецназовец из добровольческого батальона имени Александра Доставалова Илья Апсаликов.

Осенью 2022 года Илья получил двойное пулевое ранение в плечо.

«Дома и стены помогают, надеюсь, что скоро завершу лечение и, если не спишут, продолжу службу. Ребята уже заждались, наверное», — рассказал боец в беседе с корреспондентом «Башинформа».

Даже дома, будучи раненным, оставаться в стороне от того, что происходит сейчас на территории СВО, невозможно, признается Илья.

«Старюсь быть в курсе всех событий, по возможности общаюсь с ребятами, встречаюсь с отпускниками. Наша главная сила — это единство и поддержка из дома. Это отмечают бойцы и из других регионов, офицеры. Очень важно, когда ты знаешь, кто стоит за твоей спиной, кто обязательно придет на помощь и не бросит в трудную минуту», — говорит участник СВО.
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