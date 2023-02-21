В Уфе мать 10-летнего мальчика, ударившего своего отца ножом, прокомментировала инцидент

В Уфе в прошедшие выходные в одной из семей 10-летний мальчик ударил ножом своего отца. Как выяснил журналист программы «Честно говоря», ребенок якобы защищался от пьяного родителя.

Мать мальчика рассказала, что глава семейства пришел домой нетрезвым. Застолье продолжилось, после чего все легли спать, кроме ребенка, который хотел играть. В какой-то момент сын разбудил отца, а тот сорвался на ребенка и за это получил удар ножом в спину.

«Отец встал, и они стали драться. Меня разбудила дочка, сказала, что они дерутся. Я быстрее бегу. Мужа обнимаю, говорю: «Что случилось?» И в это время прибегает сын и ударяет его ножом в спину. Я супруга опускаю на пол, везде кровь. Кричу: «Где телефон?» Вызвала скорую», - сообщила уфимка.

Женщина уверена, что все произошло случайно, по неосторожности. Ее мужа госпитализировали.

Она также добавила, что выпивают в их семье крайне редко. Соседи же, напротив, отзываются о них не особо лестно. Они рассказали, что посиделки с выпивкой происходят очень часто, и однажды уже заканчивались поножовщиной. Тогда якобы супруга ударила ножом мужа в ногу.