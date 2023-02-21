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Вчера, 17:36

В ряду долгожителей пополнение: еще одна жительница Башкирии перешагнула вековой рубеж

Азамат Юлдашбаев/vk.com
Фото:Азамат Юлдашбаев/vk.com

В Сибае со столетним юбилеем поздравили Ишсылу Яныбаеву, труженицу тыла и вдову участника Великой Отечественной войны.

Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации города Азамата Юлдашбаева, который навестил юбиляршу, бабушка и сегодня находится в здравом уме и твердой памяти. Может и обед приготовить, и в доме прибраться. А еще очень любит париться в бане. Сейчас долгожительница живет в семье у внучатого племянника, ее здесь с уважением называют «өләсәй» (бабушка).

Детство и юность Ишсылу Рамазановны прошли в деревнях Тагирово и Комсомол (ныне Кугидель) Баймакского района. В 1959 году Ишсылу Рамазановна с мужем, Фаварисом Абузакировичем, переехали в Сибай. Супруг до пенсии трудился в БМСК, она - разнорабочей в магазине. Свих детей у пары не было, поэтому она всегда активно участвовала в воспитании племянников.

«За плечами Ишсылу Рамазановны насыщенная и достойная жизнь. Она принадлежит к тому героическому поколению, которое пережило все тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Хочется пожелать ей хорошего самочувствия, бодрости духа, тепла, заботы и еще много счастливых дней!» - написал в соцсетях Азамат Юлдашбаев.

Автор:Ляйсан Закирова
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