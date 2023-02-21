В правительстве Башкирии обсудили ход категорирования торговых объектов

В правительстве Башкирии обсудили ход категорирования и паспортизации торговых объектов. Этому подлежат 738 магазинов и рынков республики, сообщили в минторговли РБ. Как пояснили в ведомстве, категорированию и паспортизации подлежат торговые точки и территории, где в результате теракта могут пострадать более 50 человек. В итоге 3 категория присваивается объектам с 50-200 потенциальными пострадавшими (и 5-15 млн руб. ущерба), 2 категория — с 200 - 1000 (15-50 млн руб. ущерба), 1 — где могут пострадать более 1 тыс. чел. (более 50 млн руб.). Присвоение категории означает, что на объекте проведены соответствующие антитеррористические мероприятия.

Например, в республике шесть магазинов, не соответствующих условиям безопасности, закрыты и работать не смогут. 38 малых торговых точек категорированию не подлежат.

По данным минторговли, обследование и категорирование торговых объектов полностью проведено в 20 муниципалитетах из 56.

Премьер-министр поручил ведомству и администрациям городов и районов завершить актуализацию перечня торговых объектов до 1 августа.