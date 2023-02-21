В мэрии Уфы сообщили, по каким адресам отремонтируют фасады многоквартирных домов в 2023 году

В мэрии Уфы поделились планом ремонта фасадов многоквартирных домов в 2023 году. По данным пресс-службы столичной администрации, благодаря реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в жилых домах отремонтируют семь и утеплят 23 фасада.

«Какой бы надежной и прочной ни была фасадная конструкция, в процессе эксплуатации под влиянием природных факторов ее материалы будут терять свои технические характеристики, и со временем потребуется проведение ремонтных работ. Содержание и ремонт фасадов включают в себя плановый и внеплановый осмотры, текущий и капитальный ремонты», — пояснили в муниципалитете.



Заказчик капитального ремонта фасадов многоквартирных домов в Башкортостане — региональный оператор. Работы осуществляют на основании технических заданий и рабочей документации, разработанных индивидуально для конкретного дома.

