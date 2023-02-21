В Башкирии увековечили память кавалера ордена Мужества Айдара Чумака

В преддверии Дня защитника Отечества в школе села Субханкулово Туймазинского района открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества, ордена генерала Шаймуратова Айдару Чумаку. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации района Айдара Суфиянова, 23-летний матрос контрактной службы героически погиб при исполнении боевого долга во время специальной военной операции.

Известно, что после окончания школы в родном селе Айдар поступил в БашГУ, оттуда перевелся в УГНТУ. Но доучиться не смог по семейным обстоятельствам. После прохождения срочной службы в армии, в апреле 2022 года подписал контракт и в зону СВО ушел в качестве оператора комплекса радиолокационной разведки берегового ракетного дивизиона. 18 ноября 2022 года морской пехотинец погиб.

К высоким наградам, к ордену Мужества и ордену имени Минигали Шаймуратова, представлен посмертно.



