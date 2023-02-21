Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 18:30

В Башкирии увековечили память кавалера ордена Мужества Айдара Чумака

Айдар Суфиянов/vk.com
Фото:Айдар Суфиянов/vk.com

В преддверии Дня защитника Отечества в школе села Субханкулово Туймазинского района открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества, ордена генерала Шаймуратова Айдару Чумаку. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации района Айдара Суфиянова, 23-летний матрос контрактной службы героически погиб при исполнении боевого долга во время специальной военной операции.

Известно, что после окончания школы в родном селе Айдар поступил в БашГУ, оттуда перевелся в УГНТУ. Но доучиться не смог по семейным обстоятельствам. После прохождения срочной службы в армии, в апреле 2022 года подписал контракт и в зону СВО ушел в качестве оператора комплекса радиолокационной разведки берегового ракетного дивизиона. 18 ноября 2022 года морской пехотинец погиб.

К высоким наградам, к ордену Мужества и ордену имени Минигали Шаймуратова, представлен посмертно.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика