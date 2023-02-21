Основой строительства Вооруженных сил России станет опыт, полученный в СВО – Путин

Во время послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин отметил, что дальнейшей основой строительства Вооруженных сил страны должен стать реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Необходимо выйти на высокий уровень оснащения Вооруженных сил по всем компонентам, ориентир здесь – уровень оснащения новейшими системами ядерных сил сдерживания России (более 91%).

Офицеры и сержанты, показавшие себя грамотными, современными командирами, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы и академии. Они должны быть также востребованы в мирной жизни, в органах власти всех уровней, подчеркнул президент.