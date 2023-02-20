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Сегодня, 11:09

В Башкирии в длинные выходные состав поездов «Орлан» увеличили в два раза

В связи с большой популярностью маршрута количество вагонов электричек «Орлан» будет увеличено вдвое на период февральских праздников (23-26 февраля). Об этом сообщили в БППК.

Это поезда:

№7439/7440 и №7442/7441 Уфа (отпр. 7:46) – Кумертау (приб. 11:47, отпр. 11:48) – Оренбург (приб. 13:56);

№7444/7443 и №7445/7446  Оренбург (отпр. 15:05) – Кумертау (приб. 17:16, отпр.17:17) – Уфа (приб. 21:22). 

Время на железной дороге указывается местное. В пресс-службе железной дороги напомнили, что при покупке билета через мобильное приложение «РЖД пассажирам» возможно скидка до 18%.

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