В Башкирии в длинные выходные состав поездов «Орлан» увеличили в два раза

В связи с большой популярностью маршрута количество вагонов электричек «Орлан» будет увеличено вдвое на период февральских праздников (23-26 февраля). Об этом сообщили в БППК.

Это поезда:

№7439/7440 и №7442/7441 Уфа (отпр. 7:46) – Кумертау (приб. 11:47, отпр. 11:48) – Оренбург (приб. 13:56);

№7444/7443 и №7445/7446 Оренбург (отпр. 15:05) – Кумертау (приб. 17:16, отпр.17:17) – Уфа (приб. 21:22).

Время на железной дороге указывается местное. В пресс-службе железной дороги напомнили, что при покупке билета через мобильное приложение «РЖД пассажирам» возможно скидка до 18%.