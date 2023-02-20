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Сегодня, 14:00

Около 27 тысяч жителей Башкирии бесплатно получают продукцию молочной кухни

Продукцию «Молочной кухни» в Башкирии бесплатно получают 26 885 жителей. В числе льготников — беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей или находящиеся под опекой.

С прошлого года право на бесплатное обеспечение продукцией молочной кухни получили и члены семей участников СВО, сообщил на оперативном совещании правительства министр торговли и услуг республики Алексей Гусев. На сегодняшний день такой возможность воспользовались 520 членов семей военнослужащих.

По его словам, на территории муниципальных районов и городских округов республики действует 131 пункт выдачи, в том числе фирменные пункты, павильоны, точки выдачи в аптеках и поликлиниках. Для охвата территории получателей, на постоянной основе курсируют 4 специализированных мобильных пункта выдачи, которые охватывают 59 населенных территорий.

«В структуре учреждения сейчас уже 7 производств по выпуску молочной продукции (Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Белорецк, Верхние Киги) с суммарным объемом переработки молока 25 тонн в сутки. Предприятие позволило создать рабочие места для 269 человек, — рассказал глава регионального минторга. — В настоящее время учреждением выпускается 17 наименований продукции. Среди них обогащенный йодом йогурт с клубникой. В конце учебного года 2021-2022 этот продукт появился на столах учащихся 89 дошкольных и общеобразовательных учреждений республики. Именно эта продукция получила золотую медаль на Всероссийской агропромышленной выставке „Золотая осень — 2022“».

Министр также рассказал о запуске производства новой продукции - детского печенья. Пока это первый и единственный производитель, выпускающий печенье для детей с 6 месяцев в Башкирии. Печенье выпускается в двух видах — обогащенное кальцием и обогащенное железом. Приобрести его можно в раздаточных пунктах, кроме того, в ближайшее время оно появится в магазинах торговых сетей.

Он добавил, что помимо деятельности в рамках государственного задания «Молочная кухня» активно развивает внебюджетную деятельность. На сегодняшний день продукция «молочных кухонь» узнаваема и представлена в федеральных и республиканских торговых сетях. Также она реализуется на предприятиях общественного питания, в частных медицинских организациях, работает интернет-магазин. На территории 24 муниципальных образований воспитанники детских садов и обучающиеся школ получают продукцию, произведённую «Молочной кухней». Общая выручка от коммерческой деятельности предприятия в 2022 году составила 92 млн рублей.

Как сообщал ранее «Башинформ», решение о возрождении молочных кухонь было принято три года назад по предложению руководителя Башкирии Радия Хабирова. Сегодня они активно развиваются. К линейке продукции добавляются новые вкусы, становится более удобной упаковка.

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