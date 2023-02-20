билайн «подготовил» домашний стадион ФК «Уфа» к новому футбольному сезону

Между тем, ранее билайн сообщил о завершении масштабного рефарминга в Башкирии: оператор «перенастроил» порядка 880 базовых станций по всей республике. За счет успешно проведенных работ скорости передачи данных в сети LTE за год выросли на 28%** как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах.

* LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие

**по данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г. и ноябрь 2022 г.

Реклама. билайн. Токен LatgBjLMB