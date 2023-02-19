За минувшие сутки в Башкирии задержаны 42 нетрезвых водителя

В Госавтоинспекции по Башкирии подвели итоги профилактических мероприятий за минувшие сутки.

Выявлено более 1,3 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержаны 42 водителя, севших за руль с признаками опьянения, из них 8 сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Восемь управляли будучи лишенными водительских прав, а 21 водитель - вовсе не имея таковых.

305 водителей привлечены за неиспользование ремней безопасности, 31 нарушил правила перевозки детей.

- Уважаемые водители, будьте благоразумны, не пренебрегайте своей и безопасностью других участников дорожного движения, - обратился главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.