В педагогических вузах России введут церемонии поднятия флага и исполнения гимна

В педагогических вузах будут проводить церемонии поднятия российского флага и исполнения государственного гимна. Об этом в воскресенье сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Кроме того, для будущих педагогов также будут организованы занятия «Разговоры о важном».

«В педагогических вузах неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и тоже проведения уроков «Разговоры о важном», — заявил Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», с 1 сентября 2022 года такие церемонии начали проводить в школах России, а стандарт поднятия флага и исполнения гимна был утвержден в июне.