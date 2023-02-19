В начале недели в Башкирии будет морозно и снежно

20 февраля, по информации Башгидромета, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -13, -18°, при прояснениях -21, -26°, днем -6, -11°.

На отдельных участках автодорог гололедица, ухудшение видимости в снеге до 1-2 км.

21 февраля прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. Днем по югу сильный снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14°, местами до -19°, днем -1, -6°.

22 февраля ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°, днем -3, -8°.