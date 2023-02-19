В Башкирии стартовал проект, посвященный истории печати горняцкого Сибая

Новый проект почетного гражданина Сибая, заслуженного журналиста России Мавлиды Якуповой посвящен истории печати горняцкого Сибая. За 65-летнюю историю полиграфия и печать города претерпели колоссальные изменения. Как всё это было? Именно этим автор проекта предлагает заняться пытливым и неравнодушным молодым людям. А еще — поиском раритетных вещей, связанных с историей печати и журналистики города.

Помимо ведущей городской газеты «Сибайский рабочий» в типографии печаталась газета на башкирском языке «Йэншишмэ», позднее переименованная в «Атайсал», были другие издания, выходившие в свет также в Сибайской типографии: первая в республике милицейская газета «Патруль» под эгидой ГОВД; многотиражные газеты БМСК и треста «Башмедьстрой», студенческая газета «Юлдаш» (Сибайского филиала БГУ), «Контакт» (Союза предпринимателей Сибая), «Кому что?» (Типографии).

В сибайской полиграфии печатались в свое время районные газеты Зилаирского, Хайбуллинского, Баймакского районов, потом они возвращались домой, убедившись в нерациональности такого решения (расход бензина, потеря оперативности), затем снова начинали здесь. Центр Башкирского Зауралья всегда объединял журналистов и полиграфистов региона.

— Любого человека всегда тянет в родные места, где бы он ни жил, какие страны бы ни посещал. Малая родина — это навсегда. В памяти, в душе. Приезжая сюда, человек всем сердцем чувствует её тёплые объятия и, напитавшись энергией, продолжает свой жизненный путь, — рассказала «Башинформу» Мавлида Якупова. - На этот раз в рамках проекта «Атайсал» и объявленного в Башкортостане Года полезных дел малой родине пришла идея провести конкурс уже не только в информационном поле, а в двух направлениях сразу. Наряду с публикациями на страницах городской газеты авторских материалов, хотелось бы призвать участников также к исследовательской и поисковой работе.

Номинации конкурса:

Лучшая творческая работа об истории печати г. Сибая (очерки, зарисовки, интервью, репортажи и др.).

Лучшая исследовательская работа по изучению полиграфической отрасли (эссе, архивные документы, исторические фото, находки вплоть до элементов устаревшего полиграфоборудования, станка).

Лучшая находка (музейный экспонат, реликвия, раритет, издания видных журналистов, их личные вещи, старинные рукописи, фотографии, связанные с историей становления печати города Сибая; документы горожан, отработавших на разных предприятиях города; исторические фотографии предприятий

города; фото города 1955-1980-х годов; фотографии рабочего поселка Сибая; фотографии становления БМСК; телетайп, диктофоны и пейджеры).

Интернет-голосование пройдет на сайтах редакции газеты, музея и в социальной сети ВКонтакте. Прием работ ведется с 15 февраля по 15 ноября 2023 года. Заявки на участие принимаются в редакции газеты «Сибайский рабочий» по адресу: г. Сибай, ул. Валиди, 22 или на e-mail [email protected] с пометкой «На машине времени». Контактный телефон: 2-29-67.

Музейные находки и экспонаты принимаются по адресу: г. Сибай, пр. Горняков, 45 или на почту [email protected] с пометкой «На машине времени». Телефоны: 5-53-07, 8-927-352-35-55.

В дальнейшем собранные факты, фото и другие материалы лягут в основу книги, а найденные участниками проекта старые пишущие машинки, телетайп, старинный диктофон с пластинами, фотоаппараты самых разных эпох и другие экспонаты станут хорошим пополнением к уже имеющимся в городском музее раритетам.

Проект будет осуществляться, как и в предыдущие два года, под эгидой горсовета Сибая. Партнерами проекта, который проводится в рамках проекта «Атайсал» и объявленного в республике Года полезных дел малой родине, выступают на этот раз городской историко-краеведческий музей и Сибайский информационный центр.