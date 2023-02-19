В Башкирии стартовал проект, посвященный истории печати горняцкого Сибая

Новый проект почетного гражданина Сибая, заслуженного журналиста России Мавлиды Якуповой посвящен истории печати горняцкого Сибая. За 65-летнюю историю полиграфия и печать города претерпели колоссальные изменения. Как всё это было? Именно этим автор проекта предлагает заняться пытливым и неравнодушным молодым людям. А еще — поиском раритетных вещей, связанных с историей печати и журналистики города.
Помимо ведущей городской газеты «Сибайский рабочий» в типографии печаталась газета на башкирском языке «Йэншишмэ», позднее переименованная в «Атайсал», были другие издания, выходившие в свет также в Сибайской типографии: первая в республике милицейская газета «Патруль» под эгидой ГОВД; многотиражные газеты БМСК и треста «Башмедьстрой», студенческая газета «Юлдаш» (Сибайского филиала БГУ), «Контакт» (Союза предпринимателей Сибая), «Кому что?» (Типографии).
В сибайской полиграфии печатались в свое время районные газеты Зилаирского, Хайбуллинского, Баймакского районов, потом они возвращались домой, убедившись в нерациональности такого решения (расход бензина, потеря оперативности), затем снова начинали здесь. Центр Башкирского Зауралья всегда объединял журналистов и полиграфистов региона.
— Любого человека всегда тянет в родные места, где бы он ни жил, какие страны бы ни посещал. Малая родина — это навсегда. В памяти, в душе. Приезжая сюда, человек всем сердцем чувствует её тёплые объятия и, напитавшись энергией, продолжает свой жизненный путь, — рассказала «Башинформу» Мавлида Якупова. - На этот раз в рамках проекта «Атайсал» и объявленного в Башкортостане Года полезных дел малой родине пришла идея провести конкурс уже не только в информационном поле, а в двух направлениях сразу. Наряду с публикациями на страницах городской газеты авторских материалов, хотелось бы призвать участников также к исследовательской и поисковой работе.
Номинации конкурса:
Интернет-голосование пройдет на сайтах редакции газеты, музея и в социальной сети ВКонтакте. Прием работ ведется с 15 февраля по 15 ноября 2023 года. Заявки на участие принимаются в редакции газеты «Сибайский рабочий» по адресу: г. Сибай, ул. Валиди, 22 или на e-mail [email protected] с пометкой «На машине времени». Контактный телефон: 2-29-67.
Музейные находки и экспонаты принимаются по адресу: г. Сибай, пр. Горняков, 45 или на почту [email protected] с пометкой «На машине времени». Телефоны: 5-53-07, 8-927-352-35-55.
В дальнейшем собранные факты, фото и другие материалы лягут в основу книги, а найденные участниками проекта старые пишущие машинки, телетайп, старинный диктофон с пластинами, фотоаппараты самых разных эпох и другие экспонаты станут хорошим пополнением к уже имеющимся в городском музее раритетам.
Проект будет осуществляться, как и в предыдущие два года, под эгидой горсовета Сибая. Партнерами проекта, который проводится в рамках проекта «Атайсал» и объявленного в республике Года полезных дел малой родине, выступают на этот раз городской историко-краеведческий музей и Сибайский информационный центр.