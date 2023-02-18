Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
0
82.98
-2.16
-24 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:25

Три проекта ученых Башкирии победили в конкурсе Российского научного фонда

соцсети Максима Забелина
Фото:соцсети Максима Забелина

Три проекта ученых из Башкирии победили в конкурсе Российского научного фонда по номинации «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня». Об этом в соцсетях сообщил руководитель администрации Главы республики Максим Забелин.

Речь идет о проектах Уфимского университета науки и технологий по дизайну новых хиральных материалов с заданными энантиоселективными, адсорбционными и каталитическими свойствами для применения в химии, технологии и медицине» и механизмам упрочнения и роль дисперсных частиц в неравновесных титановых и магниевых сплавах, а также «S- и N-функционализированные олигомеры алкенов: синтез и создание новых материалов для нано- и супрамолекулярной химии» коллектива ученых УФИЦ РАН.

«Десятилетие науки и технологий в России — большая возможность для ученых реализовать себя. Крупнейшая площадка для поддержки фундаментальных и поисковых исследований поддержала научные коллективы Евразийского НОЦ республики. За сложными названиями научных работ скрываются достаточно простые вещи, но при этом с высокой научной новизной. Ученые работают над созданием новых материалов, которые планируется использовать в катализе, оптике, сенсорике, доставке терапевтических агентов, диагностике заболеваний, фотодинамической терапии и электронике. Исследования также помогут создать перспективные титановые сплавы для машиностроения и медицинского применения», — отметил Максим Забелин.
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика