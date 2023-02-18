Три проекта ученых Башкирии победили в конкурсе Российского научного фонда

Три проекта ученых из Башкирии победили в конкурсе Российского научного фонда по номинации «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня». Об этом в соцсетях сообщил руководитель администрации Главы республики Максим Забелин.

Речь идет о проектах Уфимского университета науки и технологий по дизайну новых хиральных материалов с заданными энантиоселективными, адсорбционными и каталитическими свойствами для применения в химии, технологии и медицине» и механизмам упрочнения и роль дисперсных частиц в неравновесных титановых и магниевых сплавах, а также «S- и N-функционализированные олигомеры алкенов: синтез и создание новых материалов для нано- и супрамолекулярной химии» коллектива ученых УФИЦ РАН.

«Десятилетие науки и технологий в России — большая возможность для ученых реализовать себя. Крупнейшая площадка для поддержки фундаментальных и поисковых исследований поддержала научные коллективы Евразийского НОЦ республики. За сложными названиями научных работ скрываются достаточно простые вещи, но при этом с высокой научной новизной. Ученые работают над созданием новых материалов, которые планируется использовать в катализе, оптике, сенсорике, доставке терапевтических агентов, диагностике заболеваний, фотодинамической терапии и электронике. Исследования также помогут создать перспективные титановые сплавы для машиностроения и медицинского применения», — отметил Максим Забелин.