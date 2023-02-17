В Уфе при попытке потушить пожар в своей квартире мужчина получил ожоги

В башкирской столице мужчина при попытке спасти свою квартиру от огня получил ожоги. По информации, полученной агентством «Башинформ» от регионального МЧС, возгорание произошло в многоэтажке на улице Цюрупы накануне вечером.

По прибытии экстренных служб установлено, что пожар произошел на кухне. Пламя хозяин успел потушить до прибытия пожарных. В результате самостоятельного тушения пожара 49-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести госпитализирован в ГКБ №18.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.