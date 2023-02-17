Строительство социально-культурного центра завершилось в селе Башкирии

В селе Тирлянском Белорецкого района Башкирии завершилось строительство социально-культурного центра, сообщил в соцсетях глава муниципалитета Андрей Иванюта. Сейчас в двухэтажном здании заканчиваются отделочные работы, а в скором времени специалисты подключат объект к отоплению.

Как отметил Андрей Иванюта, в конце лета здесь разместят клуб, музыкальную школу, две библиотеки и зрительный зал на 300 мест.

По словам руководителя администрации района, сейчас готова проектно-сметная документация для подобного центра в селе Ассы, еще по двум клубам ведется работа.