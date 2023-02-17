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Вчера, 15:14

Сам может оказаться по ту сторону решетки: в Башкирии завели дело на экс-сотрудника колонии

соцсети
Фото:соцсети

В исправительной колонии №16 в Стерлитамаке сотрудники УФСБ совместно с отделом собственной безопасности УФСИН пресекли противозаконную деятельность бывшего сотрудника.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности, 28-летний экс-заместитель начальника отдела безопасности за взятку планировал передать заключенным запрещенные предметы – 8 мобильных телефонов. За это родственники осужденных перевели на его банковский счет 110 тысяч рублей.

«Осуществить запланированное сотрудник колонии не смог в связи с увольнением. Также были выявлены факты передачи иных товарно-материальных ценностей заключенному. На основании собранных сотрудниками УФСБ результатов ОРДСУ СК России по Республике Башкортостан в отношении злоумышленника были возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки"», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

пресс-служба УФСБ России по РБ
соцсети
пресс-служба УФСБ России по РБ
соцсети
Фото:пресс-служба УФСБ России по РБ
Автор:Ляйсан Закирова
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