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Сегодня, 11:30

Роспотребнадзор по Башкирии забраковал 24 партии мяса

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В 2022 году специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии забраковали 24 партии мяса и мясных продуктов общим весом 112 кг, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

«Основными причинами забраковки продукции стала реализация продукции, несоответствующей обязательным требованиям по качеству и безопасности, без товаросопроводительных документов и маркировки», - констатировали в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

В целом за 2022 год исследовано около 2,4 тысячи проб мяса и мясных продуктов на соответствие санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, на наличие ГМО, антибиотиков и радиоактивных веществ.

Выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 1,3% исследованных проб (превышение содержания нитритов); по физико-химическим показателям – 9,3%; по микробиологическим показателям – 3,3%.

«Превышение содержания ГМО, несоответствие по паразитологическим показателям, наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в мясе и мясных продуктах не выявлено», - отметили в надзорном ведомстве.

Автор:Галина Бахшиева
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