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Вчера, 16:43

Хороводы и сжигание чучела: как в Уфе пройдут масленичные гулянья

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

25 и 26 февраля во всех районах Уфы пройдет Масленица. Поводить хороводы, поучаствовать в играх, эстафетах и конкурсах, а также отведать блинов можно будет в парках и на площадях города, а также в его отдаленных территориях. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Так, 25 февраля уличные народные гулянья начнутся в 11.00 на площади им. С. Орджоникидзе, в 12.00 — на площадке Республиканского центра иппотерапии, в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и на площади у Нагаевского дома культуры. В 15.00 конкурсно-игровая программа «Эх, Масленица, да ты красавица!» стартует у Дома культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы.

26 февраля в 12.00 на набережной реки Белой начнется общегородской праздник «Широкая Масленица». В его рамках учреждения культуры города покажут концертно-игровые программы: «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки», «Прощеный день». Уфимцы смогут поучаствовать в розыгрышах призов и подарков, угоститься блинами, чаем и сладостями. В прикладной мастерской любой желающий сможет принять участие в создании чучела зимы из соломы.

Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела.

Кроме того, 26 февраля в 11.00 народные гулянья начнутся у дома культуры в селе Федоровка Калининского района. В 12.00 жителей и гостей города приглашают в парк культуры и отдыха «Демский» и парк им. И. Якутова, стадион «Водник», на площадь перед Искинским домом культуры и ДК «Ядкарь». В 13.00 праздничная масленичная программа начнется в парке «Первомайский».

Справка 

Масленица — древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.

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