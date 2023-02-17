«Газпром трансгаз Уфа» – победитель всероссийского конкурса

Сегодня в Доме Правительства Российской Федерации состоялась церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», по итогам которого ООО «Газпром трансгаз Уфа» завоевало первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

В качестве критериев оценки деятельности компаний рассматривались показатели в области занятости, организации и мотивации труда, повышения квалификации работников, предоставления социальных гарантий, охраны труда и экологической безопасности.

Награды дипломантам вручили заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Система социальной защиты ООО «Газпром трансгаз Уфа» комплексная и адресная. Она направлена на поддержку работников, их семей, ветеранов газовой отрасли. Предприятие поддерживает общественные проекты в регионе, содействует развитию культуры, науки, образования, спорта, оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Общество на протяжении более десяти лет является победителем региональных этапов всероссийского конкурса и ранее дважды было удостоено Гран-при на федеральном уровне.