Благотворительный проект «Радость нашего дома» в финале национальной премии «Серебряный лучник»

Совместный телевизионный проект телеканала «Вся Уфа» и благотворительного фонда «Территория счастья» «Радость нашего дома» вышел в финал национальной премии «Серебряный лучник». Программа стала финалистом сразу в двух номинациях — «Благотворительность» и «Социальные проекты». Федеральных экспертов поразила результативность проекта «Радость нашего дома» — за 4 года в семьи было устроено 55 детей.

За время работы проекта более 90 роликов вышли в эфир городского телеканала и в социальных сетях. Истории детей рассказывали известные общественные деятели, политики, артисты, руководители крупных организаций. За судьбой каждого из них наблюдали не только органы опеки, но и съемочная группа. Период пандемии на время приостановил активную работу в связи с карантином в детских учреждениях, но даже этого количества хватило, чтобы устроить в семьи 55 ребятишек. Ведь у малышей, находящихся в стенах социальных учреждений, нет возможности заявить на весь мир: «Мама, папа, я здесь! Я вас жду! Заберите меня отсюда скорее!», а ролики о детях значительно повышают их шансы найти семью.

История проекта началась на «Аксаковской ёлке» 10 января 2019 года, когда к детям-инвалидам, собравшимся со всей Башкирии, приехал доктор мира Леонид Рошаль. Каринэ Хабирова, супруга Главы республики, тогда поинтересовалась у него: «Есть такая идея — делать ролики про малышей, оставшихся без попечения родителей, чтобы дать возможность детям быстрее устроиться в семьи». Леонид Рошаль горячо поддержал Каринэ Хабирову. «Даже если один ребёнок благодаря этому проекту обретёт родителей — вы уже достигнете результата», — сказал тогда он. Оказалось, что отец Рошаля остался после войны сиротой, и он всю жизнь переживал, что его так никто и не забрал из детдома.

Получив благословение, коллектив единомышленников приступил к претворению идеи в жизнь. Первое видеообращение к потенциальным родителям записала Каринэ Хабирова. Чтобы ролики про малышей смотрели больше и лучше, придумали привозить российских звёзд в дом ребёнка или снимать видео с их участием за кулисами во время выступлений. Первой звездной парой в проекте стала семья Аскара и Натальи Абдразаковых, которые записали ролик с двумя мальчиками — Тимуром и Сашей. Родители у малышей появились практически сразу - Елена и Денис Куликовы увидели их по телевизору и решили забрать в свою семью, где собственные дети уже выросли, а энергии ещё было предостаточно. Проводы первых стали настоящим праздником для всей команды проекта. Забегая вперёд, скажем, что Куликовы на этом не остановились и забрали из социального учреждения ещё пятерых детей.

С лёгкой руки Абдразаковых запустился настоящий марафон доброты. В роликах снялись Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Юрий Шевчук, Михаил Шуфутинский, Ляйсан Утяшева, группа «Город 312», группа «На-на», актёры Сергей Шакуров, Игорь Угольников и другие известные всей стране люди. Уговаривать на съёмки пришлось только одного человека - Льва Лещенко. Оказалось, что у Льва Валерьяновича нет собственных детей, а он всегда о них мечтал. Тем не менее он помогает детским домам — покупает микроавтобусы, загружает их под завязку игрушками и дарит социальным учреждениям.

«Когда на «Аксаковской ёлке» директор муниципального телеканала «Вся Уфа» предложил идею создания подобных роликов - решение было принято сразу. Я тогда за советом обратилась к нашему мудрому Леониду Рошалю. Он со слезами на глазах рассказал о судьбе своего отца и благословил на доброе дело. Мы прекрасно понимали, с какими сложностями можем столкнуться, но не отказались от идеи. Ролики в основном снимались в Москве и Уфе. А затем мы с фондом «Территория счастья» отправились по Башкирии. Побывали в детских домах села Серафимовское, села Петровское, посёлка Маячный и города Бирска. И всюду мы снимали истории про их воспитанников. Твёрдо убеждена, что дети должны жить в семье. Ведь всё, что мы делаем, мы делаем ради детей. Безумно благодарна родителям, взявшим на себя такую ответственность, а также телеканалу «Вся Уфа», выступившему исполнителем этой чудесной истории», - рассказала председатель попечительского совета БФ «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Справка

Национальная премия в области общественных связей «Серебряный лучник» была учреждена в 1997 году Российской ассоциацией по связям с общественностью, торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России. Проекты принимаются по 13 номинациям. Более 200 независимых экспертов оценивают работы со всей страны. После выхода в финал, проходит защита в Москве, где определяют Гран-при за лучший проект года и победителей в номинациях.

Благотворительный фонд «Территория счастья» ведет несколько социально значимых проектов в Башкортостане. «Аксаковская ёлка» и «Бал маленьких принцесс» для детей с особенностями в развитии и инвалидностью, «Территория роста» — образовательный и мотивирующий проект для подростков. Открытая академия «Территория женского счастья», основная задача которой поддержка и создание образовательной и консультационной площадки для женщин всех возрастов. Одним из проектов фонда по поддержке детей-сирот стал проект «Радость нашего дома», где российские звёзды призывают к усыновлению детей, оставшихся без попечения родителей.