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Сегодня, 11:39

В Уфе прокуроры выявили многочисленные нарушения организации пассажирских перевозок

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Уфы с привлечением прокуратур районов города в связи с многочисленными обращениями горожан проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Как выяснилось, в январе 2023 года интервалы движения общественного транспорта в городе были увеличены от 3 до 10 раз, что при низких температурах негативно сказывается на жизни граждан и приводит к последующей переполняемости автобусов.

Кроме того, более десяти остановок не соответствовали требованиям ГОСТа в зимний период, а именно на проезжей части имелись участки наледи, возле них сформировались снежные навалы, что может привести к ДТП. Помимо прочего, из-за несвоевременного принятия мер по содержанию автобусного парка организациями-перевозчиками почти 20% машин было снято с маршрутных линий в связи с различными неисправностями.

«Несмотря на выявленные недостатки и многочисленные обращения граждан, администрацией города надлежащие и своевременные меры при обеспечении транспортного обслуживания населения не принимались. Всего для устранения выявленных нарушений в адрес перевозчиков, муниципальных учреждений по благоустройству, а также городских властей органами прокуратуры внесено 32 представления, которые находятся на рассмотрении. Ситуация находится на особом контроле прокуратуры города», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Как информировал ранее «Башинформ», в январе глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил сократить интервалы движения автобусов из поселков-спутников Уфы, а также обеспечить переход на «теплые» остановки пассажирского транспорта.

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