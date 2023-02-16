В Башкирии пройдет единый день приемов граждан

21 февраля в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» пройдет единый день приемов граждан. Событие приурочено ко Дню защитника Отечества.

На вопросы граждан ответят депутаты, специалисты администраций городов и районов, представители прокуратуры, военных комиссариатов, отделения фонда пенсионного и социального страхования, республиканского центра социальной поддержки населения, ассоциации юристов России, филиалов Башкирской республиканской коллегии адвокатов, учреждений здравоохранения, федеральной службы судебных приставов, ветеранских и других общественных организаций.

Особое внимание будет уделено вопросам участников СВО и членов их семей, а также ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов.

Для желающих на площадках проведения единого дня приемов граждан будут работать пункты приема гуманитарной помощи для участников спецоперации.

«Единые тематические приемы граждан мы проводим регулярно. Для нас важно, чтобы каждый житель мог обратиться со своими вопросами и предложениями, особенно из отдаленных уголков региона», - говорит депутат Госдумы, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Башкирии Эльвира Аиткулова.

По всем вопросам можно обращаться в региональную общественную приемную по телефону: +7(347)226-78-28 (добавочный 63-05), лично – по адресу: город Уфа, улица Достоевского, 73.