По инициативе главы БСК в Стерлитамаке открылся Центр помощи мобилизованным и их семьям

Работа Центра сосредоточится не только на оказании материальной помощи мобилизованным и их семьям. В сферу деятельности организации войдет широкий спектр тем: решение юридических, административных проблем, помощь с устройством на работу членов семей военнослужащих, решение бытовых вопросов, психологическая поддержка.

Справочно:

В 2022 году БСК выделила порядка 143 млн. руб. на проведение строительно-восстановительных работ социальных объектов ДНР и ЛНР. 222 млн руб. было направлено на нужды мобилизованных жителей республики, строевых подразделений Росгвардии и ОМОН. По распоряжению главы Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова каждый мобилизованный сотрудник предприятия получает единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. и ежемесячную – семьям – 30 тыс. руб.