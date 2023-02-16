По инициативе главы БСК в Стерлитамаке открылся Центр помощи мобилизованным и их семьям

В декабре прошлого года председатель Совета директоров предприятий города Эдуард Давыдов вышел с инициативой внедрения в Стерлитамаке новой для республики формы помощи участникам специальной военной операции на Украине. По словам гендиректора БСК, поддержка военнослужащих и их семей должна осуществляться централизованно и систематизированно.
Работа Центра сосредоточится не только на оказании материальной помощи мобилизованным и их семьям. В сферу деятельности организации войдет широкий спектр тем: решение юридических, административных проблем, помощь с устройством на работу членов семей военнослужащих, решение бытовых вопросов, психологическая поддержка.
Справочно:
В 2022 году БСК выделила порядка 143 млн. руб. на проведение строительно-восстановительных работ социальных объектов ДНР и ЛНР. 222 млн руб. было направлено на нужды мобилизованных жителей республики, строевых подразделений Росгвардии и ОМОН. По распоряжению главы Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова каждый мобилизованный сотрудник предприятия получает единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. и ежемесячную – семьям – 30 тыс. руб.