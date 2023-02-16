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Вчера, 13:58

Голодные и избитые. В Башкирии мать-алкоголичка довела детей до бродяжничества и попрошайничества

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Белорецком районе полиция завершила расследование уголовного дела, фигуранткой которого является 35-летняя многодетная мать. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, в августе прошлого года в районный отдел опеки и попечительства, а также в полицию поступил сигнал от жителей города о том, что двое несовершеннолетних детей, 10 и 8 лет, просят у прохожих деньги. Неравнодушные граждане сообщили, что мать детей бьёт их, злоупотребляет алкоголем, а двухлетнего сына однажды оставила на весь день одного в запертой квартире.

На указанный адрес выехали инспекторы вышеуказанных служб, убедились в правдивости слов соседей, изъяли из семьи и поместили старших детей в социальный приют. Младший ребенок был доставлен в педиатрическое отделение больницы. Мать детей оказалась хорошо знакома стражам правопорядка, так как ранее состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Белорецкого района, поскольку за последние несколько лет у нее дважды забирали детей по аналогичным причинам. Тогда женщина смогла изменить свою жизнь к лучшему, устроилась на работу и «закодировалась». Но в июле 2022 года срок «кодировки» закончился, белоречанка вновь начала злоупотреблять алкоголем и перестала исполнять свои родительские обязанности. По словам соседей, ребята часто предоставлены сами себе, бродяжничают, ходят голодные, в одежде не по погоде, а мать прилюдно раздаёт им подзатыльники и ругает их.

«В ходе дознания выяснилось, что за закрытыми дверями квартиры происходили куда более ужасающие события. Ещё в 2021 году по недосмотру матери младший ребенок получил ожог от горячей батареи. Вплоть до августа 2022 года дети неоднократно терпели от родительницы побои, в том числе ремнём», — подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ее супруг, отец младшего ребенка, участия в воспитании детей не принимает, равно как и отец двух старших детей, который проживает в другом регионе. Безразличное отношение взрослых к детям привело к физическим и психическим страданиям ребят.

Сейчас полицейские совместно с органами опеки решают вопрос о лишении матери родительских прав.

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