Башкирский метод ловли волков включили в федеральный реестр нематериального культнаследия

В 2022 году в Федеральный реестр включили два объекта нематериального культурного наследия от Башкортостана, сообщает «Башинформ». Это «Метод ловли волков в Баймакском районе Башкортостана (башк. бүре һуғыу)» и «Русские песенные традиции Белокатайского района Башкортостана в творчестве народного фольклорного коллектива «Берестиночка». Одной из главных задач рабочей группы по составлению реестра является защита наших уникальных объектов перед Экспертами Российской Федерации для включения их в федеральный реестр.

— В Баймакском районе Башкортостана, в лесных местностях района сохранили единственный в России, старый — гуманный метод охоты на волков. Берут волков живьем, привозят зверя домой и держат на цепи во дворе несколько месяцев, ставят метку на ухо и отпускают на волю. Отпущенный волк больше никогда не возвращался в окрестности деревни. По словам информантов, им не встречались волки, которые побывали у них, — пояснил гендиректор Республиканского центра народного творчества Салават Киреев.

Второй объект нематериального культнаследия - певческая традиция русского села Новобелокатай Белокатайского района в исполнении народного фольклорного коллектива «Берестиночка». Деятельность ансамбля направлена на сохранение местных песенных традиций, которые сформировали основатели русских селений района — выходцы из Кунгурского уезда Пермской губернии. В репертуаре коллектива песни разных жанров, бытовавшие столетия назад В регионах России они считаются утерянными. При исполнении транслируются особенности северорусского говора, диалектные слова, традиционная для местности манера исполнения («сочно», «мясисто»), трехголосие с сольным зачином.

— Хотелось бы обратить внимание на объекты, которые находятся на грани исчезновения, требующие незамедлительного вмешательства. Это «Соколиная охота и приручение хищных птиц» в Кармаскалинском районе. Республиканский центр народного творчества, изучив проблему, подготовил концепцию возрождения данного вида охоты. Надеемся на вашу поддержку, - обратился руководитель РЦНТ. - Башкирский способ ловли щуки «шыга-ятыу» был распространен в Зауральских районах. «Шыга-ятыу» означает лов рыбы, лежа на льду с помощью петли через прорубь. Такое рыболовство помнят, но, к сожалению, сегодня не практикуется.

Как пояснил Салават Киреев, при включении в каталог объектов нематериального культурного наследия первоначальное требование — это уникальность. Таковым признан духовой музыкальный инструмент курай. В октябре 2022 года в рамках мероприятий культурного форума в Санкт-Петербурге состоялась презентация сборника «Золотая антология объектов нематериального культурного наследия Российской Федерации», куда вошел материал о курае.