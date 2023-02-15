В Уфе назвали имя абсолютного победителя конкурса «Учитель года столицы Башкортостана — 2023». Им стал учитель математики гимназии № 39 Артем Баянов. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал начальник управления образования Уфы Азат Батыршин.

В конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана — 2023» лучшей признана учитель башкирского языка и литературы центра образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов Язгуль Сирбаева.

Артем Баянов и Язгуль Сирбаева будут представлять Уфу на республиканском этапе конкурса «Учитель года» и в межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы».



Анастасия Самсонова, учитель истории и обществознания школы № 147, победила в номинации «Педагогический дебют» конкурса «Учитель года столицы Башкортостана».



Пройдя достойно все испытания, победителем конкурса «Учитель года столицы Башкортостана» стала Алена Кнауб, учитель немецкого языка физико-математического лицея № 93.

Победителем в номинации «Учитель года русского языка и литературы» стал Эмиль Сагитов, учитель русского языка и литературы школы № 45 с углубленным изучением отдельных предметов.

В номинации «Педагогическая надежда» конкурса «Учитель башкирского языка и литературы столицы Башкортостана — 2023» победил Ильяс Сагынбек, учитель башкирского языка и литературы школы № 9.