В Месягутово открылся филиал Уфимского медицинского колледжа. В церемонии его открытия принял участие министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«По поручению Главы республики Радия Хабирова мы открыли четыре филиала медколледжей по всей республике. Для нас это большая поддержка, так как на сегодняшний день мы испытываем кадровую потребность. Сегодня обучение по специальности „Сестринское дело“ в Месягутово проходят 25 человек, в дальнейшем набор будет увеличен», — рассказал министр.

По информации пресс-службы регионального минздрава, новый филиал Уфимского медколледжа расположился в поликлинике и в здании месягутовского межмуниципального центра. Для учебного процесса закупили парты, стулья, доски, стеллажи, а также ноутбуки, компьютеры, принтеры, интерактивную панель, телевизор и проекционный экран. В библиотеке есть вся необходимая литература и доступ к электронным ресурсам. Для проведения медицинских манипуляций приобрели манекены, симуляторы, тренажеры. Всего на капитальный ремонт зданий и оснащение кабинетов из бюджета республики было выделено более 10 млн рублей.

«Общие дисциплины будут преподавать сотрудники местного педагогического колледжа, медицинские дисциплины — сотрудники больницы. Часть лекций будут читать дистанционно преподаватели уфимского медколледжа. Раз в квартал студенты будут приезжать на неделю в Уфу. Расходы возьмем на себя, также им будет предоставлено общежитие», — рассказал директор Уфимского медколледжа Ильдар Гилязов.

Как сообщал «Башинформ», филиалы медколледжей ранее открылись в городах Октябрьский, Учалы, Нефтекамск.