В Башкирии водитель «ГАЗели» накопил около 100 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

В Аургазинском районе 14 февраля сотрудники госавтоинспекции на автодороге Уфа - Оренбург остановили «ГАЗель» под управлением 32-летнего уфимца. Федеральная база показала, что мужчина накопил порядка 100 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 53 тысячи рублей.

«В отношении водителя составлено 16 административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания. Федеральной службой судебных приставов автомобиль помещен на спецстоянку для принудительного исполнения судебных решений», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.



О наличии штрафов можно узнать на официальном сайте госавтоинспекции, а также на портале www.gosuslugi.ru.