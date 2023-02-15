В августе в Уфе пройдет международный спортивный форум «Навстречу Евразиаде». Планируется, что он будет проходить с 24 по 27 августа и откроет декаду Евразийского спорта в Башкортостане, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на заседании координационного комитета представительств международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

«В текущем году Башкортостан станет площадкой проведения форума „Навстречу Евразиаде“. Он соберет спортсменов, тренеров, наставников, болельщиков и просто неравнодушных к спорту людей из многих регионов России, стран Азии и других дружественных государств. На полях форума пройдут соревнования по национальным и неолимпийским видам спорта, на деловой секции эксперты обсудят достижения и лучшие практики развития российского и международного спорта. Республика готова к проведению подобных соревнований, и они пройдут на самом высоком организационном уровне», — рассказал Андрей Назаров.

В ходе совещания также обсудили участие представителей Башкортостана в Днях ассамблеи народов Евразии в Индии, в городе Дели и заключение побратимских соглашений между городами Башкортостана и Республики Индия.

«Из аппарата ассамблеи поступило предложение о подписании побратимского договора между городами Индии и Башкортостана. Безусловно, мы крайне положительно восприняли такое предложение. В качестве города-побратима от Башкортостана в Индии предлагаем рассмотреть столицу нашей республики — город Уфу. Подписание соглашения актуально приурочить к 450-летнему юбилею столицы», — отметил Андрей Назаров.

Напомним, сегодня Уфа уже имеет 10 городов-побратимов в Турции, Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Китае.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов поддержал предложения Андрея Назарова и выразил уверенность, что все запланированные мероприятия будут полезны не только ассамблее, но и республике, которая сможет продемонстрировать межрегиональным и международным партнерам свой культурный, экономический и туристический потенциал.

Андрей Бельянинов отметил особые заслуги Башкортостана в продвижении идей и ценностей евразийской интеграции, которыми руководствуется Ассамблея народов Евразии.

«Республика реализует очень много инициатив, направленных на укрепление дружбы, согласия и добрососедства между народами. Башкортостан смело можно назвать образцовым регионом нашего объединения», — сказал он.

Справка

С 2020 года в Башкортостане функционирует представительство Ассамблеи народов Евразии. Основной целью организации является укрепление евразийского партнерства посредством развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии. Возглавляет представительство премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.