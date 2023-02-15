Уфимские студенты создали робота-дезинфектора на основе генератора озона

В Уфе студенты изобрели робота, в основе которого - генератор озона, который уничтожает до 100% патогенов - вирусы, включая штаммы гриппа, а также бактерии и плесневые грибы. Эта идея пришла к изобретателям во время пандемии, рассказал в своих соцсетях руководитель администрации Главы РБ Максим Забелин.

Робота-озонатора можно будет применять в разных сферах — от дезинфекции школьных классов или больничных палат до обработки точек общепита, предполагают изобретатели.

При минимальных габаритах стоимость дезинфектора составит не более 150 тыс. руб.. Роботов для обработки больших помещений нужно увеличивать в размерах. Первую партию устройств разработчики надеются выпустить уже к концу года.