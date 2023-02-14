В Башкирии меценатам начнут вручать награду «За милосердие и благотворительность»

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики учредило новую награду – нагрудный знак «За милосердие и благотворительность». Соответствующий приказ, подписанный министром Ленарой Ивановой, опубликован на портале правовой информации.

Как стало известно агентству «Башинформ» после изучения документа, к награде будут представлены меценаты, оказывающие спонсорскую поддержку в социальной сфере, за материальную и нематериальную благотворительную помощь в организации мероприятий не менее двух раз в год, за личную финансовую и иную помощь подведомственным министерству учреждениям, за участие в разработке и реализации программ поддержки социально незащищенных слоев населения.

Награждение знаком может быть инициировано администрацией Главы Башкирии, членами регионального правительства, депутатами Курултая, руководителями федеральных и республиканских органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также организациями и учреждениями, независимо от формы собственности, и министром семьи, труда и соцзащиты.

Отмечается, что знак «За милосердие и благотворительность» можно будет получить только один раз. Решение о представлении к награде принимает конкурсная комиссия. В случае положительного решения, нагрудный знак вручат в торжественной обстановке.