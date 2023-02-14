«Башавтотранс» предупредил пассажиров об изменениях на маршруте № 432а

В Башкирии с 20 февраля изменится расписание пригородного автобуса № 432а, который движется по маршруту «Иглино — улица Аральская». Об этом рассказали в пресс-службе «Башавтотранса».

Теперь с понедельника по пятницу он будет отправляться от остановки Куйбышевской в Иглино в 5.40, 5.55, 6.07, 6.20, 6.30, 6.40, 6.52, 7.04, 7.17, 7.30, 7.45, 8.00, 8.22, 8.55, 9.30, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.15, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.50, 19.20, 19.50 и 20.30, а покидать Аральскую в 7.30, 7.55, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 12.50, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.20, 20.45, 21.10, 21.40, 22.20.

График автобуса в выходные: 6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.45, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.10, 13.35, 14.00, 14.25, 14.50, 15.15, 15.40, 16.05, 16.30, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.25, 20.00 (из Иглино) и 7.53, 8.13, 8.33, 8.53, 9.13, 9.33, 9.53, 10.13, 10.38, 11.03, 11.33, 12.08, 12.43, 13.13, 13.43, 14.13, 14.38, 15.03, 15.28, 15.53, 16.18, 16.43, 17.08, 17.33, 17.58, 18.23, 18.48, 19.18, 19.48, 20.18, 20.48, 21.18, 21.50 (от Аральской).