В Башкирии обнаружили пять погибших диких кабанов

В Башкирии инспекторы Россельхознадзора обнаружили пять погибших диких кабанов. Павшие животные были найдены в Ишимбайском, Гафурийском, Туймазинском районах. У них отобраны пробы, по результатам исследований вирус африканской чумы свиней не выявлен. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что государственные инспекторы отдела внутреннего ветеринарного надзора регулярно выезжают с рейдами по учету численности кабанов, поиску и обнаружению погибших животных, обследованию буферных зон свиноводческих комплексов. Меры необходимы для предотвращения возникновения очагов африканской чумы свиней.