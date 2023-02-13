В Башкирии на февральских праздниках изменится расписание пригородных поездов

В февральские праздники в Башкирии изменится расписание электричек, сообщили в БППК.

22 февраля 2023 года поезда будут курсировать по графику пятницы;

23, 24, 25 февраля 2023 года – по расписанию субботы.

Кроме того, с 23 по 26 февраля 2023 года назначаются дополнительные поезда:

№ 7481/7482 Уфа (отпр. 07.08) – Новоабзаково (приб. 13.13);

№ 7483/7484 Новоабзаково (отпр. 16.41) – Шакша (приб. 22.46).

Выводится из графика движения поезда:

№ 7475/7476 Приуралье (отпр. 06.06) – Уфа (приб. 07.50).

№ 7408 Раевка (отпр.06.06) – Уфа (приб.08.19);

№ 6410 Уфа (отпр. 17.53) – Урман (приб. 19.21);

№ 7417 Уфа (отпр. 21.12) – Раевка (приб. 23.29).

Время указано местное.